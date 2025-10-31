Scontri allo stadio di Montespertoli Identificati sette tifosi viareggini

I tafferugli avvenuti mercoledì sera in terra fiorentina, allo stadio “Molino del Ponte“ di Montespertoli, con parte della tifoseria ultras del Viareggio coinvolta, hanno lasciato il segno. Immagini bruttissime quelle che si sono (intra)viste anche dalle riprese televisive (la partita era in diretta YouTube) e che hanno consentito alle forze dell’ordine l’immediata individuazione delle persone coinvolte, alcune ben visibili essendo state inquadrate a visi scoperti. Sarebbero 7 i supporters viareggini già identificati. Mentre i feriti "lievi" del Montespertoli sarebbero tre fra i quaranta e i sessant’anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Scontri allo stadio di Montespertoli. Identificati sette tifosi viareggini

