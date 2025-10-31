Scontri allo stadio di Montespertoli Identificati sette tifosi viareggini

Sport.quotidiano.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tafferugli avvenuti mercoledì sera in terra fiorentina, allo stadio “Molino del Ponte“ di Montespertoli, con parte della tifoseria ultras del Viareggio coinvolta, hanno lasciato il segno. Immagini bruttissime quelle che si sono (intra)viste anche dalle riprese televisive (la partita era in diretta YouTube) e che hanno consentito alle forze dell’ordine l’immediata individuazione delle persone coinvolte, alcune ben visibili essendo state inquadrate a visi scoperti. Sarebbero 7 i supporters viareggini già identificati. Mentre i feriti "lievi" del Montespertoli sarebbero tre fra i quaranta e i sessant’anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

scontri allo stadio di montespertoli identificati sette tifosi viareggini

© Sport.quotidiano.net - Scontri allo stadio di Montespertoli. Identificati sette tifosi viareggini

Contenuti che potrebbero interessarti

scontri stadio montespertoli identificatiScontri con tifosi Viareggio, ASD Montespertoli denuncia comportamenti "inqualificabili" e cerca testimoni - 1 sul campo, è stata segnata ieri da episodi di violenza fuori ... Scrive gonews.it

scontri stadio montespertoli identificatiScontri sulla tribuna di Montespertoli e Viareggio, ci sono feriti e identificati - Alme no tre persone sarebbero rimaste ferite nello scontro tra tifosi locali avvenuto in tribuna ieri 29 ottobre nella gara tra Montespertoli e Viareggio, sospesa proprio a causa delle tensioni. Riporta luccaindiretta.it

scontri stadio montespertoli identificatiScontri tra tifosi del Viareggio e del Montespertoli dopo la partita di Eccellenza: tre feriti - I sostenitori del Viareggio avrebbero aggredito i padroni di casa con calci e pugni dopo aver invaso la tribuna ... corrierefiorentino.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scontri Stadio Montespertoli Identificati