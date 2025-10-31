Personaggi TV. Non è bastato il solito mix di ironia e fascino per salvare Belen Rodríguez dalla tempesta mediatica seguita alla sua intervista a Belve. Durante la chiacchierata con Francesca Fagnani, la showgirl argentina ha ammesso di essere stata “aggressiva e manesca” nei confronti dei suoi ex, aggiungendo di aver “picchiato sempre i fidanzati, Stefano De Martino più di tutti”. Una frase detta con leggerezza, forse per provocazione, ma che ha immediatamente infiammato i social. Sotto i post dedicati alla puntata si è scatenato un dibattito accesissimo: molti spettatori hanno sottolineato come, quando a compiere gesti violenti è una donna, la gravità dei fatti venga spesso ridimensionata o, peggio, trasformata in una battuta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sconcertante”, Roberta Bruzzone attacca Belen dopo le dichiarazioni a Belve