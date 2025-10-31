Sconcertante Roberta Bruzzone attacca Belen dopo le dichiarazioni a Belve
Personaggi TV. Non è bastato il solito mix di ironia e fascino per salvare Belen Rodríguez dalla tempesta mediatica seguita alla sua intervista a Belve. Durante la chiacchierata con Francesca Fagnani, la showgirl argentina ha ammesso di essere stata “aggressiva e manesca” nei confronti dei suoi ex, aggiungendo di aver “picchiato sempre i fidanzati, Stefano De Martino più di tutti”. Una frase detta con leggerezza, forse per provocazione, ma che ha immediatamente infiammato i social. Sotto i post dedicati alla puntata si è scatenato un dibattito accesissimo: molti spettatori hanno sottolineato come, quando a compiere gesti violenti è una donna, la gravità dei fatti venga spesso ridimensionata o, peggio, trasformata in una battuta. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche questi approfondimenti
Con un blitz sconcertante, la Lega ha vietato per legge l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Non è uno scherzo, è quello che è accaduto oggi in Commissione Cultura, dove la destra è riuscita a far passare un emendamento al Ddl Valditara a dir poco m - facebook.com Vai su Facebook
Roberta Bruzzone contro Belen, il post di fuoco dopo l’intervista a Belve: “Sconcertante, la violenza non ha genere" - Dopo l’intervista incendiaria di Belen Rodríguez a Belve, la criminologa Roberta Bruzzone lancia un duro messaggio su Instagram: «La violenza non ha genere». libero.it scrive
Roberta Bruzzone, neurologo la diffamò: ora è a processo per stalking/ “Ho terrore di un attacco con l’acido” - Prima la battaglia giudiziaria per la diffamazione subita, ora dalle offese si è passati allo stalking. Si legge su ilsussidiario.net
Roberta Bruzzone: "Insultata e minacciata. Ho il terrore di un attacco con l’acido" - La nota criminologa Roberta Bruzzone ha raccontato in aula la sua esperienza di vittima di stalking, un incubo che dura da otto anni e che ... ilgiornale.it scrive