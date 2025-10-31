Scomparso don Aleardo Mantovani per decenni parroco nella Bassa
L’Amministrazione Comunale di Mirandola e il Sindaco Letizia Budri esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Don Aleardo Mantovani, sacerdote amatissimo e punto di riferimento per la comunità mirandolese e per la Bassa modenese. Per decenni Don Aleardo ha svolto con dedizione il proprio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Il Comitato Sala Trionfini si unisce al dolore per la scomparsa di don Aleardo Mantovani. Nato a Cividale il 6 febbraio 1935 venne ordinato sacerdote l'11 settembre 1960 da mons. Artemio Prati. Dopo l'incarico di vicario parrocchiale a Mirandola, dal 1983 al 2 - facebook.com Vai su Facebook