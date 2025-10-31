Scommesse illecite partita chiusa | per i calciatori multa di 250 euro E gli organizzatori patteggiano
Milano – Gli organizzatori del giro di scommesse illecite e i titolari della gioielleria milanese Elysium in via Pergolesi, utilizzata per mascherare i flussi di denaro attraverso falsi acquisti di Rolex, che ha chiuso i battenti a seguito dell’inchiesta, puntano al patteggiamento. I calciatori finiti indagati per quel giro di puntate clandestine su eventi sportivi diversi dal calcio e poker online se la caveranno pagando una multa di 250 euro. Sono arrivate in Procura le prime richieste di “oblazione”, per poter versare la somma uscendo dal procedimento. I primi a farsi avanti, attraverso i loro legali, sono stati Samuele Ricci, centrocampista del Milan e della Nazionale italiana ed ex Torino, Raoul Bellanova, difensore azzurro e dell’Atalanta ed ex granata, e Mattia Perin, portiere della Juventus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
