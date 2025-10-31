Scoiattoli morti per veleno nel parco a Cusano Milanino la denuncia di Mileto | Volevano avvelenare i nostri cani
Veleno nel parchetto destinato a cani ed animali domestici fa strage di scoiattoli grigi: l’allarme lanciato da Cusano Milanino. Daniele Mileto fotografo naturalista e documentarista, conosciuto non solo a Cusano Milanino, anche per avere allestito mostre con le sue fotografie, ha pubblicato un video in cui denuncia la presenza di diversi scoiettoli grigi trovati morti . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
