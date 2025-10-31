Sciopero nazionale dei medici di medicina generale | possibili disagi
A seguito delle sciopero nazionale dei medici di medicina generale proclamato per il 5 novembre 2025 dallo Snami, il sindacato nazionale autonomo medici italiani, si potrebbero creare disagi nei servizi di assistenza. Lo sciopero intende "richiamare l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
?UIL FPL Emilia Romagna - Uiltucs Emilia Romagna: Anaste, sciopero nazionale 31 ottobre e presidio sotto la sede della Regione, in viale Aldo Moro 52, dalle ore 10. Sono poco più di 10.000 i lavoratori interessati dal rinnovo di questo contratto a livell - facebook.com Vai su Facebook
#17ottobre Sciopero nazionale dell’igiene ambientale Adesione all’87%, punte del 100%! ?Lavoratrici e lavoratori del settore chiedono più tutele per salute e #sicurezza, #salari adeguati e rispetto per chi garantisce ogni giorno un servizio essenziale Un - X Vai su X
