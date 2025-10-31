Scioperano i lavoratori dell' Ikea di San Giovanni Teatino la protesta indetta dalla Filcams Cgil
La Filcams Cgil Chieti dichiara lo sciopero dei lavoratori del punto vendita Ikea di San Giovanni Teatino per sabato 1 novembre. Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, a livello nazionale, dopo aver tentato nuovamente di avviare un dialogo con Ikea sul rinnovo del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
