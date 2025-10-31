Il conto alla rovescia prosegue. La stagione invernale dello sci freestyle sta per cominciare e sarà un percorso molto particolare per la squadra italiana. Non è un mistero che i rappresentanti del Bel Paese sia un’annata speciale, visto quello che accadrà tra meno di 100 giorni, ovvero le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nulla vuol lasciato al caso e si seguirà un tabella di marcia per arrivare all’appuntamento dei Giochi nel miglior modo possibile. Nella compagine tricolore grandi attese per quello che potranno fare i fratelli Miro e Flora Tabanelli, con quest’ultima straordinaria protagonista nell’annata scorsa a livello internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci freestyle, azzurri in preparazione a Stubai per l’inizio della Coppa del Mondo: fratelli Tabanelli, osservati speciali