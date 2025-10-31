Scholes svela il retroscena | Nel 2000 l’Inter mi offrì una cifra enorme È il mio più grande rimpianto

Inter News 24 Scholes svela la trattativa imbastita nel ’00 dall’Inter per aggiudicarsi il centrocampista: «Avevo 25 anni, sì. L’Inter voleva darmi una cifra enorme ». L’ex centrocampista inglese Paul Scholes ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato riguardante l’Inter. Intervenuto nel podcast The Overlap, l’ex bandiera del Manchester United ha raccontato di aver ricevuto una grande offerta dai nerazzurri nell’estate del 2000, quando era nel pieno della carriera e considerato tra i migliori centrocampisti d’Europa. «Avevo 25 anni, sì. L’Inter voleva darmi 4 milioni di sterline all’anno, esentasse. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scholes svela il retroscena: «Nel 2000 l’Inter mi offrì una cifra enorme. È il mio più grande rimpianto»

