Scholes lascia la tv per accudire il figlio | Ha un autismo molto grave I dottori…

L'ex centrocampista ha spiegato che la scelta è stata presa peraccudire suo figlio Aiden, 20 anni, con autismo. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Scholes lascia la tv per accudire il figlio: “Ha un autismo molto grave. I dottori…”

Scopri altri approfondimenti

Paul #Scholes lascia la tv per il figlio Aiden: "È autistico, non può parlare e adesso tutto ruota attorno a lui" - X Vai su X

Paul Scholes incorona Sandro #Tonali - facebook.com Vai su Facebook

Scholes lascia i commenti tv per il figlio Aiden: «Ha un autismo molto grave, la sua routine è più importante» - Racconta: «Quando il giovedì commentavo il Manchester United, lui si agitava, mordeva e graffiava» ... msn.com scrive

Paul Scholes lascia la televisione per il figlio Aiden/ “Ha un autismo molto grave” (30 ottobre 2025) - Dopo una carriera ad altissimo livello e anni da commentatore ed opinionista Paul Scholes, ex centrocampista del Manchester United, ha deciso di lasciare il mondo televisivo per dedicarsi al figlio ... Scrive ilsussidiario.net

Paul Scholes lascia la tv per il figlio Aiden: "È autistico, non può parlare e adesso tutto ruota attorno a lui" - Paul Scholes ha preso una decisione a sorpresa: non lavorerà più in tv da adesso in poi. msn.com scrive