Schlein lancia la crociata per il no al referendum ma un pezzo di Pd non ci sta
La "condottiera" del Nazareno va incontro alla battaglia a muso duro, giacca blu e camicia azzurra, lo stesso tono di sempre. Dopo il via libera di Palazzo Madama, si trattiene in Senato e incontra i giornalisti: «Non c'è bisogno che la Meloni si dimetta dopo il referendum, la batteremo alle prossime elezioni». Repetita iuvant: «Le parole pronunciate ad Amsterdam sull'allarme democrazia le ho appena ripetute e ne sono convinta». Poi la speranza: «La linea del Pd è questa e ci impegnerà anche nel percorso del referendum». E dire che anche sulla separazione delle carriere dei giudici, Elly Schlein sa che il Nazareno affronterà il referendum diviso, con una parte del partito da sempre schierata sui temi della riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
https://short.do/1C1u0p Regionali. Elly Schlein e Roberto Fico a Portici per lanciare la campagna elettorale del centrosinistra - facebook.com Vai su Facebook
È nata l'anti #Schlein. La mossa di #Renzi: lancia #SilviaSalis ed è ovazione https://iltempo.it/politica/2025/10/05/news/leopolda-13-silvia-salis-anti-schlein-mossa-matteo-renzi-ovazione-44415717/… #5ottobre #leopolda13 - X Vai su X
I “dilemmi” di Schlein. Corrado, Scotto e gli altri della flotilla alle 13.30 a Fiumicino. “Andare a prenderli o no?” - Alla segretaria del Pd servirebbe infatti il dono della bilocazione, la capacità di essere in due luoghi ... Da ilfoglio.it
I 18 anni del Pd e la domanda: ma Schlein (e quindi il partito) non vince mai? - La domanda, tra gli addetti ai lavori, circola con insistenza. Segnala ilmessaggero.it
**Mo: Schlein a Crosetto, 'no contrapposizione? lo deve dire a Meloni e Fdi'** - Lei ha appena finito di dire che non vi interessa alimentare la contrapposizione politica, ma ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it