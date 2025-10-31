La "condottiera" del Nazareno va incontro alla battaglia a muso duro, giacca blu e camicia azzurra, lo stesso tono di sempre. Dopo il via libera di Palazzo Madama, si trattiene in Senato e incontra i giornalisti: «Non c'è bisogno che la Meloni si dimetta dopo il referendum, la batteremo alle prossime elezioni». Repetita iuvant: «Le parole pronunciate ad Amsterdam sull'allarme democrazia le ho appena ripetute e ne sono convinta». Poi la speranza: «La linea del Pd è questa e ci impegnerà anche nel percorso del referendum». E dire che anche sulla separazione delle carriere dei giudici, Elly Schlein sa che il Nazareno affronterà il referendum diviso, con una parte del partito da sempre schierata sui temi della riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Schlein lancia la crociata per il "no" al referendum, ma un pezzo di Pd non ci sta