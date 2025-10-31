Schlein | ‘candidatura di Prodi con Pd alle europee è notizia priva di fondamento’

Imolaoggi.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''una candidatura di Romano Prodi nelle liste del Pd alle prossime elezioni europee è totalmente destituita di fondamento'', ha detto Schlein. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

