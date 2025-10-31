Schlein ad Avellino tra liste contestate e partiti divisi | la politica campana alla prova del weekend

Avellinotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino si risveglia oggi capitale provvisoria della politica campana. Tre appuntamenti, tre palchi, tre liturgie differenti che, per una volta, si celebrano a pochi isolati di distanza. Tutti parlano di unità; nessuno pare disposto a praticarla.Movimento 5 Stelle: candidati al TAR e il verdetto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

