Schlein ad Avellino tra liste contestate e partiti divisi | la politica campana alla prova del weekend
Avellino si risveglia oggi capitale provvisoria della politica campana. Tre appuntamenti, tre palchi, tre liturgie differenti che, per una volta, si celebrano a pochi isolati di distanza. Tutti parlano di unità; nessuno pare disposto a praticarla.Movimento 5 Stelle: candidati al TAR e il verdetto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Partiti e coalizioni alle prese con le liste. Nel centrodestra resta da sciogliere il nodo della candidatura dell'ex sindaco di Avellino Gianluca Festa. Il centrosinistra dovrà rinunciare a Iannace, nell'area Schlein pressing su Gengaro. Servizio di Flavio Coppola