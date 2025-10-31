Schianto tra auto e moto giovane soccorso d' urgenza
Violento schianto tra auto con un ragazzo di 20 anni rimasto ferito e trasferito in ospedale. L’incidente stradale è avvenuto alle ore 8.45 di questa mattina, venerdì 31 ottobre, lungo la Sp49 ad Annone Brianza e ha visto coinvolta anche un'altra persona.Il 20enne ferito è stato trasportato in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Leggi l'articolo - Dal Nord Ovest - Schianto mortale tra auto, muore una donna - facebook.com Vai su Facebook
Schianto auto-Ape sulla provinciale 15 tra Ghilarza e Boroneddu - X Vai su X
Schianto tra auto e moto, giovane soccorso d'urgenza - Violento schianto tra auto con un ragazzo di 20 anni rimasto ferito e trasferito in ospedale. Scrive leccotoday.it
Casnigo, auto investe motociclista e fugge: traffico in tilt lungo la ex Statale 671 - Catena di incidenti nella prima mattinata di venerdì 31 ottobre in Valle Seriana: forti rallentamenti sulla 671. Lo riporta ecodibergamo.it
Tremendo schianto auto - moto, è morto un ragazzo di 20 anni - Tremendo schianto mortale nelle primissime ore di questo pomeriggio a Prevalle, in Valle Sabbia, dove un ragazzo di soli 20 anni è morto. Come scrive ildolomiti.it