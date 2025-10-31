Schianto in moto 32enne in gravi condizioni | è il fratello dell' assessore
A Vairano Patenora si prega per il 32enne Francesco Ventrone, vittima di un terribile incidente in moto avvenuto lungo la statale Venafrana, nel tratto che attraversa il territorio del comune di Presenzano, a pochi chilometri dal confine con Vairano Patenora.A rimanere ferito è il giovane. 🔗 Leggi su Casertanews.it
