Scherma a Carrara scatta la Prima Prova Nazionale di Sciabola | oggi in pedana i Cadetti finali live su Assalto

Sportface.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giorni di gare per Under 17, Under 20 e Assoluti: la diretta delle fasi finali sulla nuova piattaforma “Assalto – La TV della Scherma” in collaborazione con Sportface TV. È tempo di grande scherma a Carrara, dove oggi (venerdì 31 ottobre) prende il via la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola maschile e femminile. A inaugurare il weekend di competizioni sono gli Under 17, protagonisti della giornata odierna: le fasi finali saranno trasmesse in diretta dalle ore 15.55 su “Assalto – La TV della Scherma”, la nuova piattaforma digitale della FIS, visibile gratuitamente sul canale Sportface TV previa registrazione. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

scherma carrara scatta primaCarrara sarà Città della Scherma - L’accordo, che sarà ratificato nelle prossime settimane, prevede che la Federazione pubblicizzi Carrara in tutte le campag ... Segnala noitv.it

City partner della scherma. Siglato l’accordo fra Comune e società - Questo fine settimana alla Imm la qualificazione dei campionati di sciabola. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scherma Carrara Scatta Prima