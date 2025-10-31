Scherma a Carrara scatta la Prima Prova Nazionale di Sciabola | oggi in pedana i Cadetti finali live su Assalto
Tre giorni di gare per Under 17, Under 20 e Assoluti: la diretta delle fasi finali sulla nuova piattaforma “Assalto – La TV della Scherma” in collaborazione con Sportface TV. È tempo di grande scherma a Carrara, dove oggi (venerdì 31 ottobre) prende il via la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola maschile e femminile. A inaugurare il weekend di competizioni sono gli Under 17, protagonisti della giornata odierna: le fasi finali saranno trasmesse in diretta dalle ore 15.55 su “Assalto – La TV della Scherma”, la nuova piattaforma digitale della FIS, visibile gratuitamente sul canale Sportface TV previa registrazione. 🔗 Leggi su Sportface.it
