Scelte da Gratteri a Ranucci | la nuova serie d’interviste di Palumbo per gli studenti

Ilfattoquotidiano.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicola Gratteri, Sigfrido Ranucci, Moni Ovadia e Tomaso Montanari. Sono solo alcuni dei protagonisti di Scelte. Conversazioni sul presente per immaginare il futuro, la nuova serie di interviste prodotta da Palumbo editore. Si tratta di un progetto rivolto principalmente agli studenti, a cura di Salvatore Cusimano, reporter di lunga esperienza, già direttore della sede siciliana della Rai. L’iniziativa prevede una serie di interviste a personaggi del mondo della cultura, del giornalismo, dell’impresa e dell’ arte. L’obiettivo? Aprire uno spazio di riflessione e confronto. E soprattutto cercare di offrire alle nuove generazioni modelli concreti di impegno civile e culturale, mettendo al centro la riflessione sul tema delle responsabilità individuali e collettive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

