Scelta d' emergenza? No primo passo di un ciclo E ora la Juve aiuti Spalletti

Motta era una scommessa, Tudor un traghettatore che ce l'ha messa tutta, ora finalmente i bianconeri hanno un allenatore top. Che ha dimostrato di sapersi arrangiare, certo, ma va anche supportato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scelta d'emergenza? No, primo passo di un ciclo. E ora la Juve aiuti Spalletti

