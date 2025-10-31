scelta d la collaborazione con telefono rosa per sostenere le donne vittime di violenza

Dopo il grande successo della prima edizione, che in dodici mesi ha raccolto 216.000 euro destinati al sostegno di donne che hanno subito violenza e avviato sei donne nel programma di formazione e lavoro con inserimento nei negozi Scarpe&Scarpe, il progetto di responsabilità sociale Scelta D prosegue nel suo impegno contro la violenza di genere. La collaborazione con Telefono Rosa. L’iniziativa continua il proprio percorso al fianco di Telefono Rosa, storica associazione impegnata da oltre 30 anni nel sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza. Il cuore del progetto è molto concreto: offrire opportunità tangibili di autonomia e libertà a donne che escono da situazioni complesse e sono pronte a intraprendere un nuovo cammino di vita. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

