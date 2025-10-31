Scelgo Arezzo | Società partecipate serve una gestione più efficiente per migliorare i servizi ai cittadini

Il gruppo consiliare Scelgo Arezzo ha illustrato un’analisi approfondita sul sistema delle società partecipate del Comune, con l’obiettivo di avviare una riflessione concreta su efficienza, sostenibilità e prospettive future. “Da alcuni mesi – ha spiegato il capogruppo Marco Donati – abbiamo voluto condurre un ragionamento complessivo sull’intero sistema delle partecipate, per arrivare a un nuovo modello di gestione più razionale e integrato. Ringrazio per il contributo Riccardo Panfoli e Stefano Mannelli, che hanno collaborato alla stesura del report”. Donati ha evidenziato come, considerando Comune e partecipate, si arrivi a un bilancio allargato di circa 450 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lortica.it

