Scelgo Arezzo | Società partecipate puntare a una gestione più efficiente per migliorare i servizi ai cittadini
Arezzo, 31 ottobre 2025 – Scelgo Arezzo: "società partecipate. Puntare a una gestione più efficiente per migliorare i servizi ai cittadini". Il gruppo consiliare Scelgo Arezzo ha illustrato i dati tratti da un'analisi sulle partecipate "visto che da alcuni mesi - ha sottolineato il capogruppo Marco Donati - abbiamo voluto fare un ragionamento molto concreto sull'intero sistema, anche per arrivare a un nuovo modello di gestione. Ringrazio chi ha collaborato con me a questo report, Riccardo Panfoli e Stefano Mannelli. Se guardiamo a un bilancio allargato tra Comune e partecipate, possiamo constatare un volume consistente di fatturato che tocca la quota di 450 milioni di euro.
