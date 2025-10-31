Scelgo Arezzo fa i raggi X alle partecipate aretine tra costi utili e squilibri | Serve una gestione più efficiente

Il gruppo consiliare Scelgo Arezzo ha presentato il manifesto sulle partecipate frutto di una approfondita analisi dei dati che le riguardano. Un lavoro portato avanti in collaborazione con Riccardo Panfoli e Stefano Mannelli. “Da alcuni mesi - ha sottolineato il capogruppo Marco Donati - abbiamo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

