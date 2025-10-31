Scavi tra via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo scattano limitazioni per auto e pedoni
Gli scavi di E-distribuzione stavolta arrivano in pieno centro. I tecnici della società saranno impegnati tra via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo e, per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, l'ufficio Traffico del Comune ha emesso un'ordinanza che prevede limitazioni alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
