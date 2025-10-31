Scatta l' allarme fallisce il colpo notturno a Borgofaxall

Un furto è stato sventato nella galleria commerciale di Borgofaxall nella notte tra il 30 e il 31 ottobre. Le volanti della polizia e le guardie di Metronotte hanno bloccato un uomo all'interno che si era introdotto di nascosto dopo aver forzato una porta laterale.In manette, con l'accusa di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scatta l'allarme di emergenza per possibile incidente: ma il cellulare, dimenticato sul cofano dell'auto, era caduto durante la guida Nella giornata di martedì, 28 ottobre, la Centrale operativa della Polizia Locale del Comune di Cisterna ha ricevuto una segna - facebook.com Vai su Facebook

Pro Pal di nuovo in piazza a Roma. Scatta l’allarme del Viminale - X Vai su X

Scatta l'allarme, fallisce il colpo notturno a Borgofaxall - Un furto è stato sventato nella galleria commerciale di Borgofaxall nella notte tra il 30 e il 31 ottobre. Si legge su ilpiacenza.it

Panico a Palazzo Perticari a Pesaro, scatta l’allarme antincendio - Pesaro, 8 ottobre 2025 – Attimi di paura intorno alle 12 nel cuore del centro storico in corso XI Settembre quando, durante un controllo alla caldaia, è improvvisamente saltato il sistema antincendio ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Spaccata in trattoria, scatta l’allarme a Porto Sant'Elpidio: il ladro beccato dal titolare con le casse in mano. Ecco che fine ha fatto - Da Trentasette, appena è scattato l’allarme, il titolare si è fiondato sul posto e ha sorpreso il delinquente nel suo locale. Si legge su corriereadriatico.it