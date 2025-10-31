Scarica illecitamente liquami nella rete fognaria imprenditore di Porto Cesareo incastrato dalle telecamere – Video

Scarica liquami, illecitamente, nella rete fognaria di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. I carabinieri della stazione locale hanno individuato e segnalato alla Procura un imprenditore locale che, stando alle ricostruzioni, ha fatto gli sversamenti attraverso un autospurgo nei tombini fognari, causando malfunzionamenti alla rete e la diffusione di odori nocivi (la segnalazione ai militari è arrivata proprio dai residenti, esasperati dai persistenti, cattivi odori). Le indagini, come si intuisce dal video, si sono servite della tecnologia video, che ha permesso di documentare gli atti illeciti e di individuare il responsabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

