Si avvicina il giorno in cui si ricordano i defunti e i cimiteri accolgono parenti e amici dei cari scomparsi. Ma "il cimitero di San Bernardino rimane inaccessibile a disabili e anziani". A dirlo è il consigliere comunale del Pd Federico Scaramucci, che ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sullo stato di accessibilità del cimitero comunale e se siano in programma interventi in linea con il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.). "Il cimitero di Urbino, così com’è oggi, è praticamente inaccessibile per le persone con disabilità e per molti anziani – spiega Scaramucci –: rampe inesistenti o troppo ripide, percorsi sconnessi, mancanza di corrimano e di parcheggi adeguati; una situazione che rende impossibile a tanti cittadini il semplice gesto di andare a trovare i propri cari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scaramucci: "Troppe barriere al cimitero"