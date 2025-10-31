Scampia le fiamme avvolgono il quarto piano di un appartamento

Vasto incendio nel quartiere di Scampia nel lotto U, denominato Cianfa. Le fiamme hanno avvolto un appartamento situato al quarto piano al cui interno c'era un'anziana messa in salvo.Sul posto sono giunti i vigili del fuoco al lavoro per spegnere l'incendio.Non si registrano feriti. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

