Scala FdI | Insieme possiamo cambiare la Campania e la nostra provincia

Tempo di lettura: 4 minuti Bagno di folla ieri sera a Santa Maria Capua Vetere, presso Amico Bio Spartacus Arena in Piazza Adriano, per l'apertura della campagna elettorale di Errico Scala, candidato nella lista di Fratelli d'Italia a sostegno di Edmondo Cirielli alle imminenti elezioni regionali per la Campania. Con lo sfondo dell'Anfiteatro Campano e in un clima di entusiasmo e partecipazione, Scala ha parlato ai sostenitori e agli amici, lanciando un messaggio di unità e concretezza: "Ai miei colleghi candidati dico: solo insieme e con spirito di squadra possiamo ottenere grandi risultati. Che vinca il migliore".

