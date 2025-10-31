Scala FdI | Insieme possiamo cambiare la Campania e la nostra provincia
Tempo di lettura: 4 minuti Bagno di folla ieri sera a Santa Maria Capua Vetere, presso Amico Bio Spartacus Arena in Piazza Adriano, per l’apertura della campagna elettorale di Errico Scala, candidato nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno di Edmondo Cirielli alle imminenti elezioni regionali per la Campania. Con lo sfondo dell’Anfiteatro Campano e in un clima di entusiasmo e partecipazione, Scala ha parlato ai sostenitori e agli amici, lanciando un messaggio di unità e concretezza: “Ai miei colleghi candidati dico: solo insieme e con spirito di squadra possiamo ottenere grandi risultati. Che vinca il migliore”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
