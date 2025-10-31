Scala d’accesso al plesso pericolante chiudono due scuole a Chiaia
L’attività didattica alla scuola dell’infanzia Poerio e al nido Margherita di Savoia – entrambe ospitate nel plesso di via Santa Maria in Portico 22, nel quartiere Chiaia – sarà sospesa a causa di lavori strutturali urgenti. A comunicarlo è stato, oggi, il Comune di Napoli.Le verifiche effettuate. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
