Scala d’accesso al plesso pericolante chiudono due scuole a Chiaia

31 ott 2025

L’attività didattica alla scuola dell’infanzia Poerio e al nido Margherita di Savoia – entrambe ospitate nel plesso di via Santa Maria in Portico 22, nel quartiere Chiaia – sarà sospesa a causa di lavori strutturali urgenti. A comunicarlo è stato, oggi, il Comune di Napoli.Le verifiche effettuate. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

