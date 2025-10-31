Scacchi | World Cup 2025 al via C’è Lorenzo Lodici possibile 2° turno con Niemann

Va in scena a partire da domani la World Cup 2025, uno degli eventi di primo piano degli scacchi dell’annata. Il principio è quello che la FIDE varò per il suo campionato mondiale negli anni della separazione delle corone iridate: turni a eliminazione diretta fino all’ultimo atto. In questo caso sono otto, con alcuni giocatori (i migliori 50 sui 206 partecipanti), che si addentreranno in un universo fatto di quasi un mese che servirà a determinare tre partecipanti al Torneo dei Candidati 2026, l’evento che determinerà lo sfidante al titolo mondiale di Gukesh Dommaraju. Chiaramente, la presenza del Campione del Mondo in carica introduce una variabile: qualora egli entrasse nei primi tre, sarebbe il quarto a prendersi la scena. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scacchi: World Cup 2025 al via. C’è Lorenzo Lodici, possibile 2° turno con Niemann

