Sbarco sulla Luna botta e risposta tra Kim Kardashian e la Nasa
Da decine di anni lo sbarco sulla Luna è uno dei temi che ha “raccolto” più teorie cospirazioniste. In molti sono ancora convinti che l’uomo non sia mai andato sul satellite della Terra e soprattutto che non c’è stato alcun allunaggio nel 1969. L’ultima in ordine temporale ad affermare che si tratti di qualcosa di «mai successo» è stata Kim Kardashian. Durante il suo show, insieme a Sarah Paulson, ha letto diversi articoli sugli astronauti Buzz Aldrin e Neil Armstrong, affermando che in realtà l’allunaggio «non è successo». A risponderle è stata direttamente la Nasa. Su X l’amministratore ad interim Sean Duffy ha scritto: «Siamo stati sulla Luna. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Le sue argomentazioni: «Perché sulla Luna non c’è gravità, ma la bandiera sventola? Le scarpe che hanno al museo, quelle che avrebbero usato sulla Luna, lasciano un’impronta diversa da quella delle foto. E poi: perché non ci sono stelle?» - X Vai su X
