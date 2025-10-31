Da decine di anni lo sbarco sulla Luna è uno dei temi che ha “raccolto” più teorie cospirazioniste. In molti sono ancora convinti che l’uomo non sia mai andato sul satellite della Terra e soprattutto che non c’è stato alcun allunaggio nel 1969. L’ultima in ordine temporale ad affermare che si tratti di qualcosa di «mai successo» è stata Kim Kardashian. Durante il suo show, insieme a Sarah Paulson, ha letto diversi articoli sugli astronauti Buzz Aldrin e Neil Armstrong, affermando che in realtà l’allunaggio «non è successo». A risponderle è stata direttamente la Nasa. Su X l’amministratore ad interim Sean Duffy ha scritto: «Siamo stati sulla Luna. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sbarco sulla Luna, botta e risposta tra Kim Kardashian e la Nasa