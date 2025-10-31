Sbaffo | Grazie Samb mi stai dando tanto
Un Mercoledì da.Leone. Alessandro Sbaffo grande protagonista nella vittoria della Samb nel derby di Coppa Italia. La seconda gara da titolare dopo quella in campionato di Perugia ed anche al Curi il Re Leone lasciò il suo segno realizzando con glaciale freddezza il rigore dell’uno a zero. Ed il bis con l’Ascoli, cui si aggiunge lo splendido assist per il raddoppio di Konatè. Ma la domanda che un po’ tutti si pongono è quando vedere insieme in campo Sbaffo ed Eusepi. La risposta è nelle parole di Ottavio Palladini rilasciate su espressa domanda nel corso della conferenza stampa post derby. "In questo momento – ha detto il tecnico rossoblù- per noi giocare con Sbaffo e Eusebi diventa molto difficile per le caratteristiche che hanno i due calciatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
