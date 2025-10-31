Savignano le botteghe storiche di Borgo San Rocco protagoniste del documentario Il granaio della memoria
Il Borgo San Rocco, nel cuore di Savignano sul Rubicone, è protagonista del documentario "Il granaio della memoria", ideato e realizzato da alcuni cittadini savignanesi in collaborazione e con il sostegno e il patrocinio del Comune, dell’Accademia Rubiconia dei Filopatridi e la collaborazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
IL GRANAIO DELLA MEMORIA Documentario dedicato alle botteghe dello storico borgo San Rocco di Savignano sul Rubicone. 7 novembre (la prima proiezione) e 8 novembre (replica) al Teatro Moderno alle ore 20.15. Entusiasmo, impegno, collaboraz - facebook.com Vai su Facebook
Botteghe storiche, via al bando per pagare affitto, restauri e imposte - L’iniziativa di Roma Capitale rientra nell’ambito del progetto “Come ‘Na Vorta” e mira a sostenere concretamente il commercio tradizionale cittadino, offrendo risorse per spese legate all’affitto, ... Si legge su romatoday.it
Botteghe storiche, agevolazioni per le “centenarie” - 600 imprese attive sul territorio italiano, rappresenta la fotografia più completa delle imprese longeve e ... Lo riporta quotidiano.net
Botteghe storiche, si pensa già alle Olimpiadi - Una città che non si arrende al grigiore della modernità standardizzata, ma che punta a riscoprire la propria anima attraverso il commercio locale. Si legge su ilgiorno.it