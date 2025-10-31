Savignano le botteghe storiche di Borgo San Rocco protagoniste del documentario Il granaio della memoria

Il Borgo San Rocco, nel cuore di Savignano sul Rubicone, è protagonista del documentario "Il granaio della memoria", ideato e realizzato da alcuni cittadini savignanesi in collaborazione e con il sostegno e il patrocinio del Comune, dell’Accademia Rubiconia dei Filopatridi e la collaborazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it