' Satanelli esplosivi' in auto gip convalida gli arresti per i corrieri foggiani | Materiale micidiale

Restano in carcere i due giovani foggiani arrestati nel Leccese con un carico di 108 ‘candelotti esplosivi’ stipati nel bagagliaio dell’auto. Lo ha stabilito quest’oggi, venerdì 31 ottobre, al termine dell’interrogatorio di garanzia, la gip del Tribunale di Lecce, Maria Francesca Mariano, che ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

