Sassuolo spietato e letale quando serve Uno-due sul Cagliari evitata la rimonta

31 ott 2025

Cancella lo stop casalingo contro la Roma prendendosi a Cagliari quello che aveva perso contro i giallorossi, il Sassuolo. Batte i rossoblu, la squadra di Grosso, si riaffaccia alla metà della classifica in coda ad una gara prima gestita, poi artigliata, e infine difesa, e riallaccia il discorso con la miglior versione di se stessa, ovvero qualcosa di più di una neopromossa. E’ il secondo tempo a decidere tutto, dopo un primo tempo di attesa cui succedono 45’ decisamente più elettrici. Dietro, del resto, avevano perso tutti, e se i risultati di giornata facevano di Cagliari-Sassuolo l’occasione per ‘strappare’, garantivano anche, volendo, la possibilità di muovere quel passettino che avrebbe fatto comunque classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sassuolo spietato e letale quando serve uno due sul cagliari evitata la rimonta

© Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo spietato e letale quando serve. Uno-due sul Cagliari, evitata la rimonta

