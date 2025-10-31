Sassi e uova contro autobus Kyma Mobilità

Tarantini Time Quotidiano Ancora una notte di violenza e vandalismo contro i mezzi di Kyma Mobilità. Anche questa volta, ignoti teppisti hanno colpito con il lancio di pietre, mandando in frantumi i vetri e mettendo in serio pericolo l’incolumità di autisti e cittadini. Scene che si ripetono con una gravità inaudita, proprio mentre il Paese è ancora scosso dalla tragica morte di un autista in servizio avvenuta pochi giorni fa. Evidentemente, nulla è servito a fermare la follia di chi continua a seminare paura per le strade. Il SINAI presso Kyma Mobilità Taranto denuncia con forza quanto accaduto e sottolinea che l’Azienda aveva tempestivamente richiesto al Prefetto il rientro anticipato dei mezzi, misura di buon senso motivata dall’esigenza di tutelare il personale e l’utenza in una serata notoriamente a rischio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

