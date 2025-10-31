Inter News 24 Sarri, tecnico della Lazio, ha commentato il pareggio a reti bianche contro il Pisa, difendendo i suoi uomini più rappresentativi. Dopo lo 0-0 maturato all’Arena Garibaldi contro il Pisa, Maurizio Sarri ha analizzato in conferenza stampa la prestazione della Lazio, soffermandosi in particolare sul rendimento di Zaccagni e Guendouzi. Alla domanda se fosse infastidito dal fatto che due giocatori di leadership non stessero trascinando la squadra, l’allenatore biancoceleste ha risposto con fermezza: «Non mi sembra che non ci stiano riuscendo. Tre giorni fa mi avreste parlato di due giocatori di grande personalità, poi si pareggia contro il Pisa e sembra che abbiamo giocato a Sangiuliano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sarri difende Zaccagni e Guendouzi: «Critiche ingiuste, era una partita difficile. Chiedo scusa ai tifosi»