Sarri difende Zaccagni e Guendouzi | Critiche ingiuste era una partita difficile Chiedo scusa ai tifosi
Inter News 24 Sarri, tecnico della Lazio, ha commentato il pareggio a reti bianche contro il Pisa, difendendo i suoi uomini più rappresentativi. Dopo lo 0-0 maturato all’Arena Garibaldi contro il Pisa, Maurizio Sarri ha analizzato in conferenza stampa la prestazione della Lazio, soffermandosi in particolare sul rendimento di Zaccagni e Guendouzi. Alla domanda se fosse infastidito dal fatto che due giocatori di leadership non stessero trascinando la squadra, l’allenatore biancoceleste ha risposto con fermezza: «Non mi sembra che non ci stiano riuscendo. Tre giorni fa mi avreste parlato di due giocatori di grande personalità, poi si pareggia contro il Pisa e sembra che abbiamo giocato a Sangiuliano. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Difendere Sarri: la situazione attuale alla Lazio secondo Mattei: Mattei difende Sarri: «Le voci sul terzo anno alla Lazio sono false» Leggi articolo completo http://dlvr.it/TNrjq5 #Lazio #Sarri #Calcio #SerieA #Sport - facebook.com Vai su Facebook
Sarri nel mirino: chi difende Lotito attacca l'allenatore https://since1900.it/sarri-lazio-critiche-lotito-allenatore-nel-mirino/… #Sarri #Lazio #Calcio #Sport #Critiche #Lotito #SerieA #LotitoOut - X Vai su X
Sarri punta su Isaksen, Guendouzi e Cataldi - Juventus, aria di rivincita all’Olimpico Ora, nella Lazio del Sarri- Riporta tuttojuve.com
Lazio, emergenza rientrata ma restano i dubbi: Sarri valuta Vecino, Zaccagni e il ritorno al 4-3-3. Le ultimissime - Tutti gli aggiornamenti L’Atalanta è ormai alle porte e le valutazioni tattiche di Sarri entrano nella ... Secondo lazionews24.com
Lazio, la mossa di Sarri: ripartire dai quattro attaccanti - Per gioco è il Sarri meno Sarri di sempre alla Lazio, per il modulo visto a Genova è un Sarri più vicino a Baroni: «Baroni? Riporta corrieredellosport.it