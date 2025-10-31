Sarkozy richiesta di scarcerazione per l’ex presidente francese in esame il 10 novembre

La richiesta di scarcerazione dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, presentata dai suoi avvocati, sarà esaminata dalla Corte d’appello di Parigi il 10 novembre. Lo ha appreso Le Figaro da fonti informate. La Corte dovrà decidere se concedere a Sarkozy la libertà provvisoria fino al processo di appello, che dovrebbe iniziare entro il 25 marzo. L’ex presidente è stato condannato in primo grado a 5 anni nel caso del finanziamento alla Libia ed è entrato nel peniteniziario La Santé di Parigi il 21 ottobre. I suoi avvocati chiederanno la scarcerazione secondo l’articolo 144 del Codice di procedura penale, sostenendo che Nicolas Sarkozy non soddisfa nessuno dei criteri che giustificano la prosecuzione della custodia cautelare in carcere e che il regime di condanna, anche in primo grado, non è lo stesso della custodia cautelare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

