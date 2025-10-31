Sarah Fahr svela | L’oro mondiale? Ecco cosa non sapete
Sarah Fahr, ospite di "Un Altro Podcast", ha parlato dello straordinario successo ai Mondiali di volley. L'atleta azzurra ha raccontato le difficoltà e qualche aneddoto che ha riguardato semifinale e finale. Guarda la puntata completa su YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
