Sarah Fahr, ospite di "Un Altro Podcast", ha parlato dello straordinario successo ai Mondiali di volley. L'atleta azzurra ha raccontato le difficoltà e qualche aneddoto che ha riguardato semifinale e finale. Guarda la puntata completa su YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sarah Fahr svela: “L’oro mondiale? Ecco cosa non sapete”