Sarà un Natale multi-Kolors a Riccione luminarie anche sul lungomare | super ospiti e programma
Riccione, 31 ottobre 2025 – Con “Viva Riccione, il tuo Natale al mare” il 29 novembre la Perla da il via agli eventi natalizi che si protrarranno fino al 6 gennaio, anche con artisti di spicco tra i quali Toni Servillo, Paolo Cevoli e i The Kolors. Sono oltre venti gli appuntamenti tra concerti, musical, spettacoli teatrali, mostre e altri momenti di festa che s’intrecciano ad attrazioni, come la ruota panoramica che girerà fino a marzo in piazzale Roma, offrendo un panorama mozzafiato dai suoi 55 metri di altezza. Poi la pista per pattinare su ghiaccio più ampia d’Italia che torna ad animare il boulevard a ridosso delle cabine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
