Sanzioni Usa sul petrolio russo Lukoil vende le attività estere alla Gunvor E in Ungheria prezzi della benzina alle stelle

Lukoil in vendita: è finita sul mercato la controllata estera del colosso russo che, il 22 ottobre scorso, insieme all’altrettanto ciclopico gemello Rosneft, è stato colpito dalle sanzioni di Trump. La società energetica russa, ha riferito poche ore fa l’agenzia statale russa Tass, ha accettato l’offerta della Gunvor, multinazionale registrata a Cipro e con sedi a Ginevra. Attiva nel mercato delle materie prime, ha un fatturato annuo che supera i cento miliardi di franchi. Per la finalizzazione dell’accordo serve però un definitivo yes di approvazione che deve arrivare da Washington. Nessuno conosce ancora il preciso prezzo della cessione; per il quotidiano russo Izvestia, si aggira intorno ai dieci miliardi di dollari, ma i ricavi per i russi potrebbero essere, a causa delle sanzioni, molto minori: solo tre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sanzioni Usa sul petrolio russo, Lukoil vende le attività estere alla Gunvor. E in Ungheria prezzi della benzina alle stelle

