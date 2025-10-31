Santi e defunti | i riti Domani il vescovo nei piccoli cimiteri

Domani, festa di Ognissanti, il vescovo Giovanni Nerbini celebrerà la messa delle 15.30 nell’oratorio del cimitero della Misericordia in via Galcianese, a cui seguirà la benedizione delle tombe; domenica sempre alle 15.30 sarà al cimitero di Chiesanuova per la celebrazione eucaristica e la benedizione. Nerbini la mattina del 1° novembre celebrerà messa nella chiesa di Gamberame, poi in quella di Faltugnano e visiterà i piccoli cimiteri delle due parrocchie e quello di Fabio, per impartire la benedizione. Al cimitero di Chiesanuova, da domani all’8 novembre, nella cappella di San Michele Arcangelo si recita il rosario alle 15 e si celebra la messa alle 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Santi e defunti: i riti. Domani il vescovo nei piccoli cimiteri

