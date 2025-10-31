Sant’Elia Fiumerapido trovata morta una lupa | indagini in corso sull’origine dell’impatto

Un esemplare femmina di lupo appenninico è stato ritrovato privo di vita nel pomeriggio di ieri in un fossato a Sant’Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone. La segnalazione è arrivata intorno alle 16:30 alla sezione ANSMI di Frosinone, che ha inviato sul posto una squadra di volontari. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

