Sant’Elia Fiumerapido trovata morta una lupa | indagini in corso sull’origine dell’impatto

Frosinonetoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esemplare femmina di lupo appenninico è stato ritrovato privo di vita nel pomeriggio di ieri in un fossato a SantElia Fiumerapido, in provincia di Frosinone. La segnalazione è arrivata intorno alle 16:30 alla sezione ANSMI di Frosinone, che ha inviato sul posto una squadra di volontari. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

