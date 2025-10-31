Sant’Agata si spostano ancora gli uffici comunali

"Sono passati due anni e mezzo dall’alluvione che ha devastato Sant’Agata sul Santerno, ma sembra che qualcuno si sia dimenticato della nostra situazione" le parole, piene di rammarico e rabbia, sono del sindaco Riccardo Sabadini, a commento dell’ennesimo spostamento "a spese della casse comunali" degli uffici, orfani del palazzo comunale e, ora, anche delle aule scolastiche che li hanno ospitati in questi due anni e mezzo. Riassumiamo la situazione. Sant’Agata ha avuto il 100% degli edifici pubblici alluvionati: Palazzo Comunale, Torre Civica, Casa Contadini, Scuola, Asilo, Biblioteca, Palazzetto dello Sport, Stadio, oltre ad altri locali di pertinenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

