Sant’Agata si spostano ancora gli uffici comunali
"Sono passati due anni e mezzo dall’alluvione che ha devastato Sant’Agata sul Santerno, ma sembra che qualcuno si sia dimenticato della nostra situazione" le parole, piene di rammarico e rabbia, sono del sindaco Riccardo Sabadini, a commento dell’ennesimo spostamento "a spese della casse comunali" degli uffici, orfani del palazzo comunale e, ora, anche delle aule scolastiche che li hanno ospitati in questi due anni e mezzo. Riassumiamo la situazione. Sant’Agata ha avuto il 100% degli edifici pubblici alluvionati: Palazzo Comunale, Torre Civica, Casa Contadini, Scuola, Asilo, Biblioteca, Palazzetto dello Sport, Stadio, oltre ad altri locali di pertinenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A Sant’Agata de’ Goti, piccoli taralli al vino raccontano il legame tra terra, lavoro e gusto - facebook.com Vai su Facebook
Sant’Agata, si spostano ancora gli uffici comunali - Il sindaco: "Non era preventivato: costi a nostro carico. msn.com scrive
Incendio negli uffici comunali in piazzetta Calderari, domate le fiamme - Questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo che fortuntamente era di ... Si legge su ilgazzettino.it