Sansepolcro grande partecipazione al corso di disostruzione pediatrica
Un gesto tempestivo può fare la differenza è salvare una vita. Con questa consapevolezza si è svolto nei giorni scorsi, alla Casa della Comunità di Sansepolcro, il corso di disostruzione pediatrica e per adulti promosso dalla Asl Toscana sud est, in collaborazione con il Consultorio familiare e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
