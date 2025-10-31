Sanofi nel 2024 contributo complessivo di 505 mln all' economia italiana

SCOPPITO - Sanofi ha presentato nella sua smart factory globale di Scoppito il Report d'Impatto 2024, realizzato con la collaborazione di KPMG Italia, in occasione dell'incontro "L'impatto dell'innovazione farmaceutica per la competitività e la crescita del Paese: l'eccellenza di Sanofi a Scoppito". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sanofi 2024 contributo complessivoSanofi, nel 2024 contributo complessivo di 505 mln all'economia italiana - Sanofi ha presentato nella sua smart factory globale di Scoppito il Report d'Impatto 2024, realizzato con la collaborazione di KPMG Italia, in occasione dell'incontro "L'impatto dell'innova ... Come scrive laprovinciacr.it

Sanofi: Cattani, per 1 euro investito in ricerca 3 di beneficio per collettivita' -2- - Sul fronte strettamente sanitario nel 2024 Sanofi ha raggiunto 15 milioni di pazienti in Italia, con 45,2 ... Riporta ilsole24ore.com

Roche e Sanofi festeggiano in Borsa bilanci 2024 in crescita - Roche chiude il 2024 con ricavi pari a 60,5 miliardi di franchi svizzeri (64,04 miliardi di euro), in crescita del 7% rispetto all’anno precedente escludendo gli effetti valutari (+3% a cambi correnti ... Lo riporta ilsole24ore.com

