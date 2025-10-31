Sanità Ucb e Altems | Partecipata per Ssn equo efficiente e sostenibile

(Adnkronos) – Promuovere un Ssn più equo, sostenibile e vicino ai bisogni reali delle persone attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle associazioni di pazienti. Con questo obiettivo, il 30 ottobre si è svolta a Roma la tavola rotonda 'Sanità partecipata', promossa da Ucb e dall'Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

