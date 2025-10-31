Sani stili di vita e lotta al doping | convegno regionale a Brindisi

MESAGNE - Si terrà venerdì 7 novembre alle ore 9:30, presso l'Ipss. "Morvillo Falcone - Melissa Bassi" di Brindisi, il convegno "Sani stili di vita e lotta al doping", organizzato dalla scuola regionale dello sport del Coni Puglia. Un appuntamento importante dedicato al tema della prevenzione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

