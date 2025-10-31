Sangiuliano | Siete dei poveri comunisti Il bracciale omaggio a Berlusconi mostrato a Formigli | Non lo tolgo più

31 ott 2025

"Siete dei poveri comunisti", scandiva nel 2009 Silvio Berlusconi durante un comizio a Cinisello Balsamo. Una frase diventata celebre, che nel giorno del 'sì' alla separazione delle carriere (che tutto il centrodestra ha 'dedicato' al Cavaliere), anche Gennaro Sangiuliano ha voluto riprendere. 🔗 Leggi su Today.it



