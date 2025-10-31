Sangiuliano mostra a Formigli il braccialetto con scritto siete dei poveri comunisti | è un omaggio a Berlusconi
“ Siete dei poveri comunisti “. Gennaro Sangiuliano ha mostrato in diretta, a PiazzaPulita, il braccialetto nero che indossa – come ha dichiarato “da qualche giorno” – come omaggio a Silvio Berlusconi. Pur senza citare il fondatore di Forza Italia, la frase stampata sul braccialetto (negli anni sono state fatte anche delle magliette) venne pronunciata da Berlusconi a un comizio nel 2009. Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, gli ha chiesto: “Va bene i comunisti, ma perché ce l’avete anche coi poveri?”. Corrado Formigli gli ha chiesto anche se è pronto ad affrontare una campagna elettorale da avversario di Maria Rosaria Boccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
