“ Siete dei poveri comunisti “. Gennaro Sangiuliano ha mostrato in diretta, a PiazzaPulita, il braccialetto nero che indossa – come ha dichiarato “da qualche giorno” – come omaggio a Silvio Berlusconi. Pur senza citare il fondatore di Forza Italia, la frase stampata sul braccialetto (negli anni sono state fatte anche delle magliette) venne pronunciata da Berlusconi a un comizio nel 2009. Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, gli ha chiesto: “Va bene i comunisti, ma perché ce l’avete anche coi poveri?”. Corrado Formigli gli ha chiesto anche se è pronto ad affrontare una campagna elettorale da avversario di Maria Rosaria Boccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sangiuliano mostra a Formigli il braccialetto con scritto “siete dei poveri comunisti”: è un omaggio a Berlusconi